Даниил Медведев уверенно прошёл в третий круг ОИ-2020 в Токио

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уверенно обыграл Сумита Нагала из Индии во втором круге теннисного олимпийского турнира в Токио со счётом 6:2, 6:1

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. На счету Медведева 4 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Нагал сделал 1 эйс, совершил 6 двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге российский теннисист сыграет с Фабио Фоньини из Италии, который сегодня в двух сетах оказался сильнее представителя Республики Беларусь Егора Герасимова — 6:4, 7:6 (7:4).

Напомним, завтра свои матчи второго круга проведут ещё два российских теннисиста. Аслан Карацев сыграет с Жереми Шарди (Франция), а Карен Хачанов встретится с Джеймсом Даквортом (Австралия).

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