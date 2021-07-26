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Даниил Медведев уверенно прошёл в третий круг ОИ-2021 в Токио

Даниил Медведев уверенно прошёл в третий круг ОИ-2020 в Токио
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уверенно обыграл Сумита Нагала из Индии во втором круге теннисного олимпийского турнира в Токио со счётом 6:2, 6:1

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. На счету Медведева 4 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Нагал сделал 1 эйс, совершил 6 двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге российский теннисист сыграет с Фабио Фоньини из Италии, который сегодня в двух сетах оказался сильнее представителя Республики Беларусь Егора Герасимова — 6:4, 7:6 (7:4).

Напомним, завтра свои матчи второго круга проведут ещё два российских теннисиста. Аслан Карацев сыграет с Жереми Шарди (Франция), а Карен Хачанов встретится с Джеймсом Даквортом (Австралия).

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Олимпиада (м). 2-й круг
26 июля 2021, понедельник. 08:15 МСК
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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