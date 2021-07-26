Новак Джокович: у меня есть та путеводная звезда, которая даёт энергию

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал возможность победить на Олимпийских играх и собрать «Золотой шлем» в этом сезоне.
«На этих Олимпийских играх большое внимание уделяется теннису как виду спорта. Мы очень признательны, мы благодарны этому, потому что мы представляем нашу страну, самих себя, но также и наш вид спорта в Олимпийской деревне. Очевидно, я очень настроен и вдохновлён, чтобы творить историю. У меня есть та путеводная звезда, которую я вижу, она даёт мне свет, даёт энергию, но в то же время мне лучше придерживаться того, что приносит мне результаты каждый день», — приводит слова Джоковича АР News.
В третьем круге олимпийского теннисного турнира Джокович сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании.
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