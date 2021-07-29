Хачанов — о журналисте, задавшем провокационный вопрос Медведеву: я ему ответил без злости

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал об общении с журналистом, который провоцировал Даниила Медвеедва на пресс-конференции после матча третьего круга Олимпиады в Токио.

После выхода россиянина в четвертьфинал репортёр спросил, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев вышел из себя и сразу прекратил общение с журналистом. Россиянин также потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.

«Он мне такого провокационного вопроса напрямую не задавал о том, что мы обманываем и так далее. Я ему ответил без какой-либо злости так, как думаю.



Сто процентов такие вопросы нужно пресекать. Особенно, когда мы даже не можем говорить «Россия» во время Игр. Конечно, это бред, но мы должны соответствовать этим правилам. И задавать такие вопросы — неприлично и неправильно», — приводит слова Хачанова сайт «Матч ТВ».