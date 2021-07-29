Элина Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал на олимпийском турнире в Токио, в полуфинале проиграв представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.



Элина 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала свой единственный брейк-пойнт. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейков из 7.



За титул олимпийской чемпионки Вондроушова поспорит с Белиндой Бенчич из Швейцарии.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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