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Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады-2021 в Токио

Элина Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио
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Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал на олимпийском турнире в Токио, в полуфинале проиграв представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Элина 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала свой единственный брейк-пойнт. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейков из 7.

За титул олимпийской чемпионки Вондроушова поспорит с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада (ж). 1/2 финала
29 июля 2021, четверг. 13:40 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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