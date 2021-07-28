Элина Свитолина — об условиях на ОИ-2020 в Токио: очень тяжёло дышать

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы в матче с Камилой Джорджи из Италии на олимпийском турнире в Токио пожаловалась на тяжёлые условия во время матчей.

«Условия здесь действительно тяжёлые. Не столько жарко, сколько душно, очень сложно дышать. Сегодня была очень высокая влажность, поэтому казалось, что дышать было вообще невозможно. Но мой матч сложился достаточно хорошо. И с её, и с моей стороны была агрессивная игра, поэтому длинных розыгрышей и не было, так что в этом смысле мне повезло закончить матч в двух сетах.

Даже в 9 утра на разминке тоже было неприятно. Ты стоишь 2 минуты на корте — и уже полностью мокрый. Нужно с этим справляться и пытаться как-то облегчать себе жизнь. Я стараюсь много пить, делать восстановительные процедуры и всегда быть готовой к этим условиям», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».