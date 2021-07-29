Тарпищев: Хачанов может выиграть полуфинал Олимпиады

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Карена Хачанова на медали на Олимпиаде в Токио.
«Хачанов может выиграть полуфинал – он очень прилично подаёт. Если будет подавать, как сегодня – то после подачи он может нагнетать скорость. Чем быстрее – тем больше вариантов, но если Хачанов будет медлить – будет плохо. Шанс выиграть у него неплохой, форму он набрал, хотя не использовал брейк-пойнты», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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