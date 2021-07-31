Кудерметова сыграет с Вандевей на старте турнира в Сан-Хосе

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA 500, который пройдёт в Сан-Хосе (США) со 2 по 9 августа.
Первый номер посева получила бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В топ-4 сеяных также вошли представительница Казахстана Елена Рыбакина (2), американка Мэдисон Кис (3) и россиянка Дарья Касаткина (4). Все они вступят в борьбу со второго круга.
Пятый номер посева получила ещё одна россиянка – Вероника Кудерметова. За выход во второй раунд соревнований она сыграет с американкой Коко Вандевей.
Шестая сеяная Петра Мартич в первом круге встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. Соперницей Юлии Путинцевой (8) из Казахстана стала хорватка Донна Векич. Украинка Даяна Ястремская в первом круге сыграет с американкой Клэр Лю.
В 2019 году победительницей турнира была китаянка Чжэн Сайсай. В 2020-м турнир был отменён из-за коронавируса.
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