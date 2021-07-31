Бенчич о победе на Играх в Токио: это моё самое большое достижение за карьеру
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12-я ракетка мира Белинда Бенчич рассказала о своих ощущениях от победы над чешской теннисисткой Маркетой Вондроушевой в финале Олимпиады-2020.
«Я так рада. Моя мечта сбылась. Не знаю, как объяснить то, что произошло. Безусловно, это самое большое достижения, которого я могла достигнуть. У меня нет слов.
Я думаю, что и я, и Элина Свитолина, и Маркета заслужили эти медали, но спорт бывает местами жестоким, а иногда красивым.
Честно говоря, последние три дня мой телефон был выключен, поэтому мне очень жаль всех, кому я не ответила. Спасибо моей семье и команде за поддержку. Вы многое сделали для меня.
Я счастлива и благодарна за то, что эта победа случилось со мной на Играх в Токио», — рассказала Бенчич после финала.
Новость по темеБелинда Бенчич выиграла в теннисном финале Олимпиады в Токио
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