Червиченко — об успехе Зверева на Олимпиаде-2020: может, энергетиков напился
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении немецкого теннисиста Александра Зверева на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Зверев стал чемпионом Игр, в финале обыграв россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 6:1.
«Зверев как чемпион Олимпиады – это не сюр. Он по молодым был одним из лучших. Повторюсь, он сегодня был очень резкий, быстрый. И не только сегодня, а в целом на Олимпиаде. Я таким взмыленным Зверева не видел никогда, быстрая и непобедимая машина. Может, энергетиков напился», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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