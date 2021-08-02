Надаль — о Джоковиче: он выиграл три мэйджора в 2021-м. Конечно, он фаворит и на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поразмышлял на тему того, кто будет являться главным фаворитом на предстоящем US Open.
«Джокович выиграл уже три турнира „Большого шлема“ в этом году. А когда ты выигрываешь три, ты можешь выиграть и четыре, без сомнения. Он будет играть на харде, возможно, на своём лучшем покрытии, так почему бы и нет? Конечно, будут и другие парни, которые хотят добиться победы, но он безусловно один из явных фаворитов», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
Напомним, недавно Новак Джокович упустил шанс стать первым в истории теннисистом среди мужчин, кому удалось собрать «Золотой шлем». После побед на трёх мэйджорах, сербу оставалось завоевать золото Олимпиады и победить на US Open, однако первая ракетка мира сенсационно уступила в полуфинале на Играх в Токио немцу с русскими корнями Александру Звереву.
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