Гаэль Монфис показал забавную реакцию на бронзу Элины Свитолиной с Олимпиады-2020

17-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал в «Инстаграме» забавный снимок, где он запечатлён с женой – шестой ракеткой мира, украинкой Элиной Свитолиной и её бронзовой медалью с Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).

Публикация доступна в «инстаграме» Гаэля Монфиса.

«Когда твоя жёнушка приносит бронзовую медаль», — написал Монфис в своём «инстаграме».

На публикацию отреагировали известные теннисистки – белоруска Виктория Азаренко и датчанка Каролина Возняцки. Они оставили эмодзи «сердце» в комментариях.

Напомним, в матче за третье место на Олимпиаде в одиночном разряде Свитолина в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

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