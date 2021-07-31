Украинка Свитолина – после победы в матче за бронзу ОИ-2020: ноги уже не держат, всё болит

Шестая ракетка мира, украинка Элина Свитолина прокомментировала завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде. Это первая в истории Украины олимпийская медаль в теннисе.

«Я была хорошо настроена на матч, но, наверное, нервы сыграли свою роль. Тяжело возвращаться на корт, когда уже проиграла матч, на теннисных турнирах мы всегда играем на вылет. После проигрыша первой партии было очень сложно вернуться в колею. Я отыгралась с брейка и во втором сете, и в третьем. Было очень мало шансов, но я просто пыталась бороться до конца, не сдаваться, отдала все силы, которые остались. Думаю, что характер вернул меня в матч. Просто невероятная победа. Я затратила все силы, чтобы вернуться. Сейчас стою — и всё болит, ноги уже не держат. Но я рада, что смогла победить, эта «бронза» много для меня значит.

Когда я ехала сюда, то стояла задача выиграть золото. Конечно, очень обидно, что я не смогла. Когда подходила к полуфиналу, то думала о том, что я уже достаточно близка и нахожусь в хорошей форме. К сожалению, полуфинал не сложился. Выиграть сегодняшний матч после всей этой недели, когда я затратила много сил, проигрывала в своих матчах, потратила много нервов… Поэтому эта медаль имеет для меня большое значение», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».