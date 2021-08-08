Кей Нисикори: Новак Джокович заслуживает золотую олимпийскую медаль больше всех

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал выступление серба Новака Джоковича на олимпийском турнире в Токио. Напомним, первый номер мирового рейтинга проиграл в полуфинале Александру Звереву (Германия), а позже уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте в матче за третье место.

«Ожидал, что Джокович выиграет золотую медаль, но его как будто подменили в середине матча со Зверевым. Немного жаль Новака, он точно заслуживает медаль больше всех на данный момент, ведь на протяжении долгого времени он демонстрирует невероятные результаты», — приводит слова Нисикори Tennis Head.

В финальном матче Олимпиады-2020 Александр Зверев обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 6:1. Сам Нисикори завершил своё выступление на стадии четвертьфинала, уступив Джоковичу со счётом 2:6, 0:6.