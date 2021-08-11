Медведев – о споре с судьёй: я был прав. Спросите Бублика, мои извинения ему не помешали

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о споре с судьёй по ходу матча с Александром Бубликом из Казахстана на «Мастерсе» в Торонто (Канада).
Напомним, судья отобрала у Медведева очко за то, что он извинился перед Бубликом прямо во время розыгрыша. Даниил не сдержался и вступил в перепалку с арбитром.
«По-моему, они должны поменять название этого правила. Я посмотрел в переводчике, что значит слово «hindrance», потому что у меня были сомнения. Думал, это значит «помеха», «создавать помеху». И я был прав. Но спросите, помешал ли я Бублику своими извинениями. Он скажет, что не помешал.
У меня был смэш, который я никогда в жизни бы не смазал. И я, кстати, его забил. Даже если бы он прыгнул, то не достал бы мяч. Так что никакой помехи не было», — приводит слова Медведева журналист Дэвид Кейн в своём «твиттере».
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