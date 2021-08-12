Объявлены даты квалификации турнира «ВТБ Кубок Кремля» в 2021 году

Стали известны даты квалификации турнира «ВТБ Кубок Кремля» в 2021 году, сообщает пресс-служба турнира.

Отборочные матчи пройдут 16 — 17 октября (суббота-воскресенье), основная сетка стартует с 18 октября (понедельник).



Произошли изменения в квалификационной сетке женского одиночного разряда. В этом году в отборочных матчах примут участие 24 спортсменки вместо 32. Другие сетки остались без изменений: основные сетки у женщин и мужчин в одиночных разрядах — по 28 человек, в женском и мужском парных разрядах — по 16 пар, квалификационная сетка в мужском одиночном разряде — 16 человек.



Московский турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт в 31-й раз. В этом году спортсменов и гостей турнира примет территория Олимпийского комплекса «Лужники». Матчи будут проходить на двух площадках: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Дворец спорта «Лужники».