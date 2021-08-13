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Пресс-служба турнира ATP-250 в Атланте поздравила Иснера с победой над Рублёвым

Пресс-служба турнира ATP-250 в Атланте поздравила Иснера с победой над Рублёвым
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Пресс-служба турнира ATP-250 в Атланте (США) поздравила американского теннисиста Джона Иснера с выходом в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто. В третьем круге 36-летний американец победил россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Джон является действующим чемпионом турнира в Атланте.

«Наш чемпион продолжает побеждать! Джон Иснер вышел в свой 18-й четвертьфинал на «Мастерсе», победив седьмую ракетку мира Андрея Рублёва со счётом 7:5, 7:6 (7:5) в Торонто. Иснер выиграл восемь матчей подряд и завоевал шестой титул в Атланте», — написала пресс-служба турнира в Атланте в своём «инстаграме».

За выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто Иснер поспорит с французом Гаэлем Монфисом. Лидером посева является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 15 августа.

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