Арина Соболенко извинилась за своё поведение в проигранном полуфинале Монреаля

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко извинилась за своё поведение в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Белоруска со счётом 3:6, 4:6 уступила место в финале чешке Каролине Плишковой.
Соболенко не сдерживала эмоций по ходу матча, а во время традиционного рукопожатия не остановилась возле соперницы.
Арина Соболенко извинилась за своё поведение в проигранном полуфинале на турнире в Монреале
Фото: https://instagram.com/sabalenka_aryna?utm_medium=copy_link
«Сегодня я вела себя непрофессионально на корте. Хочу принести за это извинения. Каролина была сильнее. И прошу прощения за то рукопожатие. У меня просто наступило помутнение рассудка. Попробуем в следующий раз», — написала Соболенко в «сториз» своего «инстаграма».
За титул в Монреале четвёртая сеяная Плишкова сразится с представительницей Италии Камилой Джорджи.
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