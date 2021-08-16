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Каролина Плишкова прокомментировала поражение в финале турнира в Монреале

Каролина Плишкова прокомментировала поражение в финале турнира в Монреале
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась мнением о поражении в финале турнира в Монреале (Канада). В решающем матче она уступила итальянке Камиле Джорджи со счётом 3:6, 5:7.

«В первом сете у меня был брейк-пойнт при счёте 3:2, и я допустила большую ошибку. Кроме этого, я думаю, что у меня была пара шансов. Считаю, Камила играла на самом деле очень стабильно всю неделю, не так безумно, как она иногда может играть. Она играла очень хорошо, хорошо подавала в важные моменты. И сегодня она была лучше.

Конечно, она заслуживает титул. Она мне нравится. Думаю, что она хорошая девочка. Дело не в том, что я очень счастлива и собираюсь праздновать за неё, но в то же время сейчас ничего не могу с этим поделать. Я всё ещё думаю, что у меня была хорошая неделя, хорошие матчи. Даже сегодня это был неплохой матч», — приводит слова Плишковой Тennisnow.

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