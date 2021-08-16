Чесноков — о победе Медведева в Торонто: пора брать «Большой шлем»

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Торонто.

«У Дани был очень тяжёлый первый матч с Бубликом. Играл без настроения. А после победы над Хуркачем уже всё пошло по накатанной. Кстати, в том матче поляк играл лучше, чем на Уимблдоне. Это был очень хороший матч. Очень высокого качества. А дальше уже разгромил Иснера.



Циципас должен был обыгрывать Опелку, но он так играл, что даже я бы его брейканул: очень много двойных, ошибок невынужденных. А Даня с Опелкой играл очень чистенько. По ходу турнира получил уверенность и заслужил победу. Опелка — очень непростой соперник: подача, высокий рост, удары тяжёлые. Теперь у Дани Цинциннати и US Open. Пора брать «Большой шлем», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.