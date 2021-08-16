Эстонка Анетт Контавейт тренируется под руководством Дмитрия Турсунова

29-я ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт готовится к выступлению на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова. Об этом сообщил официальный фотограф WTA в своём «твиттере», выложив совместную фотографию Контавейт и Турсунова.
Публикация доступна в «твиттере» Jimmie48 Photography.
Отметим, что официального подтверждения сотрудничества Контавейт и Турсунова не поступало.
Личным тренером 25-летней Контавейт продолжительное время являлся известный британский специалист Найджел Сирс. Анетт завоевала один титул на турнире категории WTA, это произошло в Хертогенбосхе (Нидерланды) в 2017 году.
Турсунов же с 2017 по 2019 год и несколько месяцев в 2020 году являлся тренером белоруски Арины Соболенко. С россиянином Арина впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.
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