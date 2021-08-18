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Эжени Бушар поработала стюардессой

Эжени Бушар поработала стюардессой
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Канадская теннисистка Эжени Бушар на один день стала стюардессой на самолёте канадской чартерной авиакомпании.

Бушар выполняла все обязанности новой профессии, провела пассажирам инструктаж по правилам поведения во время полёта и даже побывала в кабине пилота.

«Это был самый запоминающийся полёт в нашей жизни! Спасибо нашей команде, Эжени Бушар, аудитории, которая нас поддерживала, и самым отзывчивым клиентам, которых мы могли бы пожелать», — подписали фотографии с рейса в официальном «твиттере» авиакомпании.

Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» авиакомпании FlairAirlines.

В начале июня 27-летней Эжени Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы.

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