Эжени Бушар поработала стюардессой
Поделиться
Канадская теннисистка Эжени Бушар на один день стала стюардессой на самолёте канадской чартерной авиакомпании.
Бушар выполняла все обязанности новой профессии, провела пассажирам инструктаж по правилам поведения во время полёта и даже побывала в кабине пилота.
«Это был самый запоминающийся полёт в нашей жизни! Спасибо нашей команде, Эжени Бушар, аудитории, которая нас поддерживала, и самым отзывчивым клиентам, которых мы могли бы пожелать», — подписали фотографии с рейса в официальном «твиттере» авиакомпании.
Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» авиакомпании FlairAirlines.
В начале июня 27-летней Эжени Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы.
Новость по темеЭжени Бушар перенесла артроскопическую операцию
Комментарии
- 18 августа 2021
-
17:00
-
16:42
-
16:31
-
14:27
-
13:05
-
12:51
-
11:06
-
10:09
-
09:50
-
09:33
-
08:43
-
07:22
-
06:54
-
03:36
-
02:59
-
00:51
-
00:32
- 17 августа 2021
-
22:24
-
21:36
-
20:32
-
17:47
-
16:48
-
16:43
-
16:04
-
14:56
-
13:56
-
12:47
-
12:00
-
11:11
-
10:35
-
10:33
-
10:09
-
09:56
-
08:15
-
06:14
Партнерский контент