Гаэль Монфис — о матче с Рублёвым: у меня было что-то с желудком

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о проблемах со здоровьем, которые стали причиной медицинского тайм-аута в матче с россиянином Андреем Рублёвым в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«У меня было что-то с желудком. К сожалению, меня стошнило при счёте 2:0 во втором сете. В начале второй партии я попросил у врача лекарства. Было жарко, я чувствовал, что рвота уже поднимается. Меня вырвало всем, что я ел с утра, и стало намного лучше. Жара, мы много пьём, меня стошнило. Это факт игры, который длился пять минут. Он не имеет отношения к результату матча.

В целом игра у меня хорошая. Есть вещи, которые я могу делать лучше. На тай-брейке в первом сете я мог бы сыграть получше, хотя к тому моменту мне уже было плохо. После этого я потратил много сил на брейк, возможно, играл слишком быстро, торопился. Я уверенно чувствовал себя на задней линии, проводил розыгрыши так, как хотел. Но есть детали, которые предстоит проработать», — приводит слова Монфиса L’Équipe.

Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) в пользу Рублёва.

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