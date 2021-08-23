Эшли Барти: турнир в Цинциннати был способом наилучшим образом подготовиться к US Open

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).



«На этой неделе я не была ориентирована на результат. Речь шла о том, чтобы подготовиться наилучшим образом к Отрытому чемпионату США в Нью-Йорке, который состоится через пару недель. Теперь, когда осталась всего неделя, я сыграла много матчей. Теперь остаётся оттачивать игру, чтобы чувствовать себя хорошо к первому раунду в Нью-Йорке и просто постараться сделать там всё возможное, что в моих силах. В спорте нет определённости, как нет её и в теннисе. Речь идёт о том, чтобы играть каждый день так хорошо, как вы можете, а не сосредотачиваться или беспокоиться о себе или своей самооценке на основе результатов», — приводит слова Барти WTA.

В финале турнира в Цинциннати Барти обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:3, 6:1. Для австралийки титул в Цинциннати стал 13-м под эгидой WTA.

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