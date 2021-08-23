Эшли Барти: турнир в Цинциннати был способом наилучшим образом подготовиться к US Open

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
«На этой неделе я не была ориентирована на результат. Речь шла о том, чтобы подготовиться наилучшим образом к Отрытому чемпионату США в Нью-Йорке, который состоится через пару недель. Теперь, когда осталась всего неделя, я сыграла много матчей. Теперь остаётся оттачивать игру, чтобы чувствовать себя хорошо к первому раунду в Нью-Йорке и просто постараться сделать там всё возможное, что в моих силах. В спорте нет определённости, как нет её и в теннисе. Речь идёт о том, чтобы играть каждый день так хорошо, как вы можете, а не сосредотачиваться или беспокоиться о себе или своей самооценке на основе результатов», — приводит слова Барти WTA.
В финале турнира в Цинциннати Барти обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:3, 6:1. Для австралийки титул в Цинциннати стал 13-м под эгидой WTA.
- 23 августа 2021
-
14:21
-
13:50
-
13:14
-
12:28
-
12:01
-
11:27
-
11:00
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:46
-
06:20
-
00:40
- 22 августа 2021
-
22:30
-
22:23
-
21:32
-
21:13
-
20:41
-
16:42
-
16:12
-
15:25
-
14:50
-
14:10
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
12:43
-
12:35
-
12:31
-
12:07
-
11:32
-
11:23
-
11:06
-
11:03
-
10:20