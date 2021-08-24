Гантухова: хорошо, что Джокович проиграл Олимпиаду. Это может пойти ему на пользу
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Бывшая пятая ракетка мира Даниэла Гантухова оценила шансы первой ракетки мира серба Новака Джоковича на завоевание титула Открытого чемпионата США – 2021. В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем».
«Хорошо, что Джокович проиграл Олимпиаду. Это может пойти ему на пользу. Новак отлично реагирует на новые проблемы и решает свои трудности. Мы все видели, что случилось с Сереной Уильямс из-за слишком сильного давления. Она близко подобралась к историческому рекорду, но не справилась. Новак с этим тоже столкнётся, но ему будет проще», — приводит слова Гантуховой Tennis Head.
Отметим, что на US Open Джокович сыграет впервые после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), где серб остался без медалей.
Новость по темеНовак Джокович провёл первую тренировку в Нью-Йорке в рамках подготовки к US Open — 2021
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