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Гантухова: хорошо, что Джокович проиграл Олимпиаду. Это может пойти ему на пользу

Гантухова: хорошо, что Джокович проиграл Олимпиаду. Это может пойти ему на пользу
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Бывшая пятая ракетка мира Даниэла Гантухова оценила шансы первой ракетки мира серба Новака Джоковича на завоевание титула Открытого чемпионата США – 2021. В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем».

«Хорошо, что Джокович проиграл Олимпиаду. Это может пойти ему на пользу. Новак отлично реагирует на новые проблемы и решает свои трудности. Мы все видели, что случилось с Сереной Уильямс из-за слишком сильного давления. Она близко подобралась к историческому рекорду, но не справилась. Новак с этим тоже столкнётся, но ему будет проще», — приводит слова Гантуховой Tennis Head.

Отметим, что на US Open Джокович сыграет впервые после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), где серб остался без медалей.

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