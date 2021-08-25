Серена Уильямс снялась с US Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс снялась с предстоящего US Open. Об этом спортсменка заявила в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.

«После консультации с доктором и медицинской командой я приняла решение сняться с US Open, чтобы дать своего организму полностью восстановиться от надрыва задней мышцы бедра.

Нью-Йорк — один из самых потрясающих городов в мире, одно из моих самых любимых мест для игры в теннис. Буду скучать по болельщикам, но радоваться за вас издалека.

Спасибо за продолжающуюся поддержку и любовь. Скоро увидимся», — написала 39-летняя теннисистка в «Инстаграме».

Напомним, в первом круге летнего Уимблдона Серена поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с белорусской Александрой Саснович. Её агент сообщил, что Уильямс будет готова принять участие в US Open.