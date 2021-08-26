Раскрыта стоимость свадебной церемонии Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась подробностями помолвки с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Свадьба спортсменов прошла 16 июля в Швейцарии.

«В теннисе сезон длинный, поэтому заряд энергии, который мы получили после свадьбы, поднял во мне дух после не очень удачного выступления на «Ролан Гаррос». Теннис теннисом, но и по другую сторону от него есть жизнь. Она не заканчивается спортом – есть и другие моменты, которые приносят счастье. На Олимпиаду ехала заряженная положительными эмоциями и хорошей энергией», — приводит слова Свитолиной Jetsetter.ua.

По информации издания, свадьба теннисистов стоила около $ 20 тыс. Многое молодожёны получили в подарок, за счёт чего удалось сэкономить.

Отметим, что на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Свитолина завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде.