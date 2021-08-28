Беккер: наблюдать за Медведевым — одно удовольствие. Его действия невозможно предугадать

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер назвал основных фаворитов в борьбе за титул на US Open – 2021.

«Джокович – первая ракетка мира и выиграл уже три турнира «Большого шлема» в этом году. Кто фаворит, если не он? Да, до US Open он не участвовал в важных турнирах на харде, но он очень опытный игрок и лучше других знает, что делает. Конечно, мой список фаворитов состоит не только из Новака. Например, в нём Саша Зверев. Потом, конечно же, Циципас, который тоже стучится в дверь. Ещё чудесный Медведев. Для меня одно удовольствие за ним наблюдать. Никогда наверняка не знаешь, что он сделает в следующий момент, я даже не уверен, что он сам предвидит это. Джокович для меня на первом месте среди фаворитов, на втором – Зверев, на третьем – Медведев, на четвёртом – Циципас.

Победа на турнире «Большого шлема» — самая сложная задача в теннисе. Если бы Джокович отыграл турниры в Торонто и Цинциннати, думаю, он бы выдохся на второй неделе US Open. Да, у него не идеальная подготовка, раньше он всегда проводил какой-то турнир перед Нью-Йорком, но в этом году всё немного по-другому. По факту он так же победил в Париже. Затем он выиграл Уимблдон без подготовительного турнира. Возможно, такой расклад вполне вписывается в его план. Но ему явно нужен был перерыв, в частности, для того, чтобы оправиться от морального напряжения, накопившегося за год», — приводит слова Беккера Tennis Head.