Беккер оценил шансы 40-летнего Федерера вернуться в тур после очередной операции

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер оценил шансы швейцарца Роджера Федерера вернуться в тур после очередной операции на колено.

«Третья операция на одном и том же колене – плохой знак. Я бы очень хотел, чтобы Роджер снова вернулся в игру и был в хорошей форме на корте. Но всё находится в подвешенном состоянии. Он сказал, что попытается вернуться ещё раз – так смутно о своих перспективах он ещё никогда не выражался. Однако самое важное это, чтобы Федерер окончательно поправился.

У него впереди ещё большая часть жизни. Он может продолжать играть в теннис, но ему уже ничего не нужно нам доказывать, он уже давно это сделал. Я бы посоветовал Роджеру беречь своё здоровье, ему всего 40 лет. Чёрт возьми, он не обязан рисковать, это может принести серьёзный ущерб колену. Такое наказание Роджеру ни к чему», — приводит слова Беккера RTL.de.

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