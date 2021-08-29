Жиля Симона сняли с US Open — 2021 из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон не сыграет на Открытом чемпионате США – 2021. У тренера Симона Этьена Лафорга обнаружили коронавирус, непривитый ранее Жиль как контактирующее лицо сел на карантин на 10 дней.

«Я застрял в отеле, не имея возможности играть. Я узнал об этом в пятницу утром. У тренера есть небольшая температура, мой же тест на коронавирус оказался отрицательным. Возможно, это был мой последний Открытый чемпионат США», — приводит слова Симона Lequipe.fr.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.