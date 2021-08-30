Борис Беккер: перерыв пойдёт Надалю на пользу

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о физической форме 35-летнего испанца Рафаэля Надаля.



«Нужно беспокоиться о здоровье Рафаэля Надаля. Он очень подвижный игрок, и ему приходится много тренироваться. Матчи, даже если он часто выигрывает их в двух сетах, всегда занимают полтора-два часа, потому что розыгрыши очень длинные. Вот почему он всегда достигает своих физических пределов. И если он только замедляет шаг или не может пробежать слева направо двадцать раз, значит он не чувствует себя достаточно сильным. Время для него не останавливается. Рафе нужен перерыв, он пойдёт ему на пользу», — приводит слова Беккера Тennis World USA.