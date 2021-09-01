Новак Джокович обратился к 145-й ракетке мира в «Инстаграме»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший в первом круге Открытого чемпионата США представителя Дании Хольгера Витуса Нёсков Руне (Q) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1, обратился к своему сопернику в «Инстаграме».

«Огромное уважение Хольгеру Руне. Мой друг, мы вновь увидим тебя здесь. Я в этом уверен», — написал Джокович.

Пост доступен в «инстаграме» Новака Джоковича.

Руне, занимающий 145-ю строчку в рейтинге ATP, в комментарии к посту Новака написал: «Спасибо за прекрасное сражение».

За выход в третий круг Джокович поспорит с Таллоном Грикспором из Нидерландов. В 2020 году победителем US Open стал австриец Доминик Тим. В финальном матче он обыграл немца Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).