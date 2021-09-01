«Думал, они ухают». Новак Джокович отреагировал на поведение зрителей в матче US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший в первом круге Открытого чемпионата США представителя Дании Хольгера Витуса Нёсков Руне (Q) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1, прокомментировал поведение зрителей. Во втором сете болельщики стали скандировать «Руне».

«Честно говоря, не расслышал, что именно они кричали. Думал, они ухают. Я не знаю… Для меня это неидеальная атмосфера. Но я уже играл в подобных условиях, поэтому знаю, как надо справляться», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.

За выход в третий круг Джокович поспорит с Таллоном Грикспором из Нидерландов. В 2020 году победителем US Open стал австриец Доминик Тим. В финальном матче он обыграл немца Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).