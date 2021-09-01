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«Чувствовал себя Федерером». 18-летний Руне — о поддержке зрителей в матче с Джоковичем

«Чувствовал себя Федерером». 18-летний Руне — о поддержке зрителей в матче с Джоковичем
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18-летний датчанин Хольгер Витус Нёсков Руне рассказал об эмоциях в матче первого круга US Open – 2021 с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу в прямом эфире своего «инстаграма» спросил Руне, какие чувства он испытывал, когда переполненный стадион Артура Эша скандировал его имя.

«Я чувствовал себя Роджером Федерером», — признался Руне.

Напомним, встреча Джоковича и Руне продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась победой серба в четырёх сетах — 6:1, 6:7, 6:2, 6:1. Во втором круге турнира US Open Джоковичу будет противостоять нидерландский теннисист Таллон Грикспор (121-е место рейтинга).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы.

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