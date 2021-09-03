Джокович — о шумном зрителе: фанаты командных видов спорта, сказали бы, что я нытик

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что во время матча второго круга US Open с представителем Нидерландов Тэллоном Грикспором он просил успокоить сильно шумевшего зрителя.
«Когда теннисисты говорят об этом, болельщики командных видов спорта сказали бы: «Какой избалованный ребёнок, нытик». Но мы говорим о помехе во время возможности взять очки.
Это другой вид спорта. На стадионе много шумят, особенно во время вечерних матчей. Я не возражаю против этого. Иногда даже случается, что люди от волнения просто кричат или издают какой-то звук, вздыхают. И это прекрасно.
Но если кто-то намеренно делает это снова и снова, тогда я терплю до определённого момента, это неправильно и нечестно. Я чувствую, что это нехорошо для нас, игроков. Тот парень, который по какой-то причине звонил по телефону, прибавлял звук и кричал как раз перед тем, как я пробивал смэш, что было важным моментом матча. Он делал это несколько раз.
Я думаю, вы понимаете, что это было нехорошо с его стороны. Я не возражаю против шума. Не поймите меня неправильно. Я думаю, что это важно для развлечения зрителей, я понимаю. Но если кто-то делает это снова и снова, особенно когда вы находитесь рядом с ним, он знает, зачем он это делает. Парень, на которого я указал, точно знал, что делает и для чего», — приводит слова Джоковича официальный сайт US Open.
Серб обыграл Грикспора со счётом 6:2, 6:3, 6:2 и вышел в третий круг.
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