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Петра Квитова: мне нравится гулять в Центральном парке, это помогает не думать о теннисе

Петра Квитова: мне нравится гулять в Центральном парке, это помогает не думать о теннисе
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Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, что стала чувствовать себя более комфортно в Нью-Йорке и прониклась атмосферой Открытого чемпионата США.

«Думаю, просто с возрастом мне стало больше нравиться ходить по магазинам. Этим я и занималась немного в среду. Я не тренировалась. Мы ждали, что пойдёт сильный дождь, который начался в конце дня. Так что я на корты вообще не приезжала. Я просто гуляла и отдыхала. К тому же мне пришлось сняться с турнира в Цинциннати из-за проблем со здоровьем, поэтому я всё ещё только восстанавливаю силы. На самом деле это того стоило для победы в матче второго круга.

А ещё мне нравится гулять в Центральном парке. Это помогает немного отключиться, не думать о теннисе», — приводит слова Квитовой US Open.

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