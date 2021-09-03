Петра Квитова: мне нравится гулять в Центральном парке, это помогает не думать о теннисе

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, что стала чувствовать себя более комфортно в Нью-Йорке и прониклась атмосферой Открытого чемпионата США.

«Думаю, просто с возрастом мне стало больше нравиться ходить по магазинам. Этим я и занималась немного в среду. Я не тренировалась. Мы ждали, что пойдёт сильный дождь, который начался в конце дня. Так что я на корты вообще не приезжала. Я просто гуляла и отдыхала. К тому же мне пришлось сняться с турнира в Цинциннати из-за проблем со здоровьем, поэтому я всё ещё только восстанавливаю силы. На самом деле это того стоило для победы в матче второго круга.



А ещё мне нравится гулять в Центральном парке. Это помогает немного отключиться, не думать о теннисе», — приводит слова Квитовой US Open.