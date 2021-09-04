Даниил Медведев высказался о предстоящем сопернике на US Open — 2021

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о предстоящем поединке с британцем Даниэлем Эвансом в четвёртом круге US Open – 2021.

«Его трудно описать как игрока одним словом, но он – определённо сложный соперник. Я бы сказал, что он очень умён, потому что в его арсенале нет ни одного удара, который бы был его «оружием», несмотря на это он уже много лет является топовым теннисистом.

Я веду к тому, что он всегда выбирает правильный момент, чтобы выйти к сетке, сделать резаный и прочее. Его подача не является сильнейшей в туре, но её трудно возвращать на другую половину. Он действительно отличный игрок. Сегодня в раздевалке я слышал, как люди говорили: «Мне нравится смотреть, как он играет». Да, наверное, большинству из нас нравится его игра. Опять же, он обыграл в этом году Джоковича в Монте-Карло.

Я видел, что в матче с Попыриным он отдал первые два сета, я немного понаблюдал за тай-брейком в пятом сете. Я впервые сыграю с ним, так что будет нелегко. Но я хочу показать свой лучший уровень, так у меня будут шансы на победу», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.