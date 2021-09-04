Даниил Медведев: сейчас фэнтези турниру АПЛ уделяю больше времени, чем теннису

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев признался, что следит за фэнтези турниром АПЛ больше, чем за теннисом.
«На самом деле, смешно — играю я уже лет пять со своими друзьями, мне всегда нравился футбол. Обычно спокойно подходил к этому, брал игроков, которые нравились, делал трансферы, но, к примеру, не следил в «Твиттере», что советуют эксперты, какой футболист точно сыграет 90 минут, а какой выйдет только на 50.
В этом сезоне, поскольку у нас собралась такая сильная лига, мы играем со многими друзьями, я решил подойти к этому серьёзно. Поэтому, мне кажется, сейчас фэнтези я уделяю больше времени, чем теннису. Надеюсь впервые завершить сезон где-нибудь в 20 тысячах», — сказал Медведев в эфире Eurosport.
Ранее Медведев вышел в четвёртый круг US Open – 2021, уверенно обыграв испанца Пабло Андухара со счётом 6:0, 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал россиянин поборется с британцем Даниэлем Эвансом.
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