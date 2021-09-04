18-летняя Фернандес прокомментировала победу над второй ракеткой мира Осакой на US Open

18-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес после победы над второй ракеткой мира Наоми Осакой в третьем круге Открытого чемпионата США (5:7, 7:6, 6:4) рассказала, что верила в победу ещё до начала матча.

«Это у меня от природы. С самого детства я знала, что могу обыграть кого угодно — даже в других видах спорта. Всегда говорила, что всех обыграю — даже папу в футбол, хотя это и невозможно.

У меня всегда было такое убеждение, и я стараюсь использовать его в каждом матче. Сегодня у меня это отлично получилось.

Даже уступая с брейком во втором сете, я всё равно верила в себя. Говорила, что близка к тому, чтобы найти победное решение, что у меня получится сделать брейк. И я рада, что момент пришёл и я использовала его по максимуму», — заявила Фернандес на пресс-конференции US Open.

В четвёртом круге Открытого чемпионата США канадская теннисистка встретится с немкой Анжеликой Кербер, которая ранее обыграла американку Слоан Стивенс.

Напомним, Осака стала победительницей US Open в 2020 году. В финале она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (1:6, 6:3, 6:3). Наоми Осака стала первой за 25 лет победительницей Открытого чемпионата США, которая смогла завоевать титул после проигрыша первого сета в финале.