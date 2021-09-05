Берреттини: чувствую себя на одном уровне с Медведевым, Зверевым, Циципасом и Тимом

Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира, Маттео Берреттини высказал мнение, что находится на одном уровне с россиянином Даниилом Медведевым (2), немцем Александром Зверевым (4), греком Стефаносом Циципасом (3) и австрийцем Домиником Тимом (6).
«Чувствую себя на одном уровне со Зверевым, Медведевым, Тимом и Циципасом. И по рейтингу, и по тому, когда мы играем друг против друга, я думаю, они это знают. К сожалению, в этом году меня дважды останавливали, но каждый раз я показывал, что играю на равных», — приводит слова Берреттини журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».
Напомним, ранее Берреттини вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга шестой сеяный Берреттини нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко. За выход в четвертьфинал US Open Берреттини сыграет с немцем Оскаром Отте.
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