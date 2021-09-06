Соболенко прокомментировала выход в 1/4 финала на втором «Большом шлеме» подряд

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:1.



«Это был тяжёлый матч, потому что некоторые вещи у меня сегодня не получались, поэтому я рада, что смогла найти способ добиться победы. Не хочу говорить, что после Уимблдона я этого ожидала, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Я просто очень рада, что вышла в четвертьфинал, потому что мне нравится играть на Открытом чемпионате США, особенно когда на трибунах есть зрители. Атмосфера здесь действительно приятная. Ощущения немного другие, потому что на Уимблдоне я впервые вышла в четвертьфинал, это было что-то новое. Но всё равно, это до сих пор в новинку для меня, потому что на Открытом чемпионате США это случилось в первый раз в моей карьере», — приводит слова Соболенко US Open.

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