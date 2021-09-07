Бруксби: был уверен, что могу победить Джоковича. У меня имелась правильная стратегия

20-летний американец Дженсон Бруксби прокомментировал поражение от первой ракетки мира Новака Джоковича в четвёртом круге US Open — 6:1, 3:6, 2:6, 2:6.

«Я мощно начал. С самого начала верил в победу, как в любом другом матче. У меня имелась правильная стратегия. Не могу рассказывать, какая именно, но я видел, что она работает. Я был уверен в себе и в том, что могу его победить. Могу обыграть любого. Очень жаль, что в конце второго сета я поплыл физически. Возникли проблемы с движением — но это не отговорка. Нужно отдать должное Новаку, он прибавил.

Меня беспокоило левое бедро, было тяжело отталкиваться и двигаться. Но это часть спорта. Я сделал всё возможное, чтобы быть как можно лучше готовым. Ни о чём не сожалею. Действительно считаю, что если бы не эта проблема, я мог бы провести весь матч на уровне, близком к уровню первого сета», — приводятся слова Бруксби на сайте US Open.