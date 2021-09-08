18-летняя Эмма Радукану снялась для британского Vogue

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану приняла участие в фотосессии для национального Vogue. Ранее Радукану сенсационно пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2021, в двух сетах обыграв американку Шелби Роджерс со счётом 6:2, 6:1.

Фотосессия Радукану посвящена теннису, однако стилисты Vogue подобрали для девушки нестандартные наряды для занятия этим видом спорта.

Публикация доступна в «инстаграме» British Vogue.

За право выйти в полуфинал US Open – 2021 дебютантка соревнований сразится с олимпийской чемпионкой Токио – 2020 Белиндой Бенчич (11) из Швейцарии.

Отметим, что в поле зрения СМИ Радукану попала после успешного выступления на Уимблдоне – 2021. Будучи 365-й ракеткой мира, Эмма дошла до четвёртого круга.