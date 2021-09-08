Соперником Медведева по полуфиналу US Open стал 21-летний канадец Оже-Альяссим

По завершению встречи 1/4 финала престижного турнира US Open – 2021, проходящего в Нью-Йорке (США), между 21-летним канадским теннисистом Феликс Оже-Альяссимом (15-е место рейтинга) и 18-летним представителем Испании Карлос Алькарас Гарфией (55-е место рейтинга), определился соперник по полуфиналу турнира для российского теннисиста Даниила Медведева.
Соперником Медведева по полуфиналу станет канадец Феликс Оже-Альяссим, который сломил сопротивление испанского теннисиста после отказа от продолжения игры со стороны Алькарас Гарфии (6:3, 3:1).
Встреча между Медведевым и Оже-Альяссимом пройдёт в пятницу, 10 сентября.
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Напомним, турнир US Open — 2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке (США). Призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.
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