Соперником Медведева по полуфиналу US Open стал 21-летний канадец Оже-Альяссим

По завершению встречи 1/4 финала престижного турнира US Open – 2021, проходящего в Нью-Йорке (США), между 21-летним канадским теннисистом Феликс Оже-Альяссимом (15-е место рейтинга) и 18-летним представителем Испании Карлос Алькарас Гарфией (55-е место рейтинга), определился соперник по полуфиналу турнира для российского теннисиста Даниила Медведева.

Соперником Медведева по полуфиналу станет канадец Феликс Оже-Альяссим, который сломил сопротивление испанского теннисиста после отказа от продолжения игры со стороны Алькарас Гарфии (6:3, 3:1).

Встреча между Медведевым и Оже-Альяссимом пройдёт в пятницу, 10 сентября.

Напомним, турнир US Open — 2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке (США). Призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.



