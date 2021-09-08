Соболенко: моя команда была недовольна сегодняшним уровнем игры

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, почему она на несколько минут вышла потренироваться после выигранного четвертьфинального матча Открытого чемпионата США с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

«Моя команда не была довольна сегодняшним уровнем игры. На самом деле я чувствую, что сегодня плохо двигалась, и мне нужны были дополнительные тренировки, чтобы ещё немного подвигаться, прочувствовать ноги, движение, корт. Кроме того, моя подача была, конечно, я бы не сказала, ужасной, но действительно плохой. Я пыталась найти нужный ритм. Так что, да, сегодня мне понадобились эти дополнительные минуты на корте», — приводит слова Соболенко официальный сайт US Open.

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