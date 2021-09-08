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Борис Собкин: Оже-Альяссим — рабочий вариант для Медведева в полуфинале US Open

Борис Собкин: Оже-Альяссим — рабочий вариант для Медведева в полуфинале US Open
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин поделился ожиданиями от полуфинального матча Даниила Медведева на Открытом чемпионате США — 2021, где он сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (12).

«С одной стороны, слабых соперников в полуфиналах турниров «Большого шлема» не бывает. С другой стороны, если бы Медведева спросили, как он смотрит на то, чтобы в полуфинале был Феликс, думаю, Даня был бы не против. Учитывая, кто реально мог бы быть. Играть надо с тем, кого даёт результат.

Данный соперник — совсем не худший вариант. Конечно, можно было и лучше кого-то подобрать, но это из области фантастики. Есть термин — рабочий вариант. Шансы у Медведева хорошие, но часто бывает, что шансы хорошие, а результаты плохие, и наоборот. Даня и его тренер — люди серьёзные, безусловно, они готовятся, всё изучают», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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