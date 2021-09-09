Эмма Радукану призналась, что планировала покинуть Нью-Йорк уже после квалификации US Open

150-я ракетка мира 18-летняя британка Эмма Радукану рассказала, какие эмоции испытывала по пути в полуфинал US Open – 2021. Напомним, прежде чем попасть в основную сетку турнира Радукану выиграла квалификацию.

«Я просто раз за разом сосредотачивалась на каждом отдельном дне. Когда вы постоянно играете на турнирах, то просто входите в режим автопилота, занимаетесь рутиной, восстанавливаюсь в перерывах.

Я вообще не ожидала оказаться здесь, в основной сетке. Имею в виду, у меня уже были забронированы рейсы на числа, когда заканчивалась квалификация. Но это приятная проблема для меня.

Сейчас я просто наслаждаюсь опытом, который получаю. Сегодня я говорила себе, что это может быть последний раз, когда играю на корте Артура Эша, так что нужно наслаждаться этим моментом», — приводит слова Радукану пресс-служба US Open.

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