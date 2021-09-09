Кто выиграет мужской US Open — 2021?

На Открытом чемпионате США стали известны имена всех четырёх полуфиналистов.



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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в третий раз кряду вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв в четвертьфинале турнира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4. Чтобы выйти во второй для себя финал в Нью-Йорке, Медведеву предстоит обыграть канадца Феликса Оже-Альяссима (12), который стал первым канадцем в истории турниров, достигшим полуфинала Открытого чемпионата США. В четвертьфинале Феликс Оже-Альяссим встречался с 18-летним представителем Испании Карлосом Алькарасом Гарфией (55-е место рейтинга), который снялся с матча в середине второго сета при счёте 6:3, 3:1 в пользу канадца. Поединок Медведева и Оже-Альяссима состоится 10 сентября в 22:00 мск.

В другой части сетки за выход в финал поспорят сербский теннисист Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев. Джокович в четвертьфинале оказался сильнее Маттео Берреттини из Италии. Счёт встречи – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу серба. Александр Зверев обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6, 6:3, 6:4.