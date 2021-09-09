На Открытом чемпионате США стали известны имена всех четырёх полуфиналистов.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет мужской US Open — 2021?»
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в третий раз кряду вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв в четвертьфинале турнира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4. Чтобы выйти во второй для себя финал в Нью-Йорке, Медведеву предстоит обыграть канадца Феликса Оже-Альяссима (12), который стал первым канадцем в истории турниров, достигшим полуфинала Открытого чемпионата США. В четвертьфинале Феликс Оже-Альяссим встречался с 18-летним представителем Испании Карлосом Алькарасом Гарфией (55-е место рейтинга), который снялся с матча в середине второго сета при счёте 6:3, 3:1 в пользу канадца. Поединок Медведева и Оже-Альяссима состоится 10 сентября в 22:00 мск.
В другой части сетки за выход в финал поспорят сербский теннисист Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев. Джокович в четвертьфинале оказался сильнее Маттео Берреттини из Италии. Счёт встречи – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу серба. Александр Зверев обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6, 6:3, 6:4.
- 9 сентября 2021
-
11:17
-
11:00
-
10:58
-
10:16
-
10:06
-
09:57
-
09:43
-
09:38
-
09:23
-
08:16
-
08:10
-
08:06
-
07:37
-
03:42
-
00:32
-
00:02
- 8 сентября 2021
-
23:34
-
23:10
-
23:04
-
22:34
-
22:12
-
21:39
-
21:21
-
21:07
-
20:36
-
19:55
-
19:30
-
19:01
-
18:51
-
18:31
-
18:01
-
17:35
-
16:55
-
16:23
-
15:51