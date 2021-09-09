Бенчич: всем сердцем надеюсь снова увидеть Федерера на корте

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала паузу в карьере её соотечественника Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.
«Очевидно, я надеюсь, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль скоро смогут вернуться на корты. Однако я не могу ответить на этот вопрос с уверенностью, его следует задавать тем, кто непосредственно связан с ними. Лично я всем сердцем надеюсь снова увидеть Роджера на арене. Я довольно оптимистично отношусь к этому, в том числе и потому, что знаю, как сильно он влюблён в теннис. Всё, что остаётся, — это ждать и надеяться, что всё пойдёт хорошо.
На US Open я не чувствовала слишком большого давления, в основной сетке Открытого чемпионата США было четыре представителя Швейцарии. Я не единственная, у кого была возможность преуспеть. Конечно, я очень счастлива и горда тем, что поддерживаю репутацию швейцарского тенниса на высоком уровне в турнирах, где отсутствуют Роджер и Стэн Вавринка», — приводит слова Бенчич Tennis World USA.
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