Кафельников: ничего другого не жду, кроме как выхода Медведева в очередной финал

Олимпийский чемпион по теннису, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников заявил, что ждёт от россиянина Даниила Медведева очередного выхода в финал US Open.
В 2019 году Медведев в финале Открытого чемпионата США в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В полуфинале в 2021 году вторая ракетка мира сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.
«Мы все ждём того, что он должен сделать. Реально положа руку на сердце, игроки, которые у него были до полуфинала, да и в полуфинале тоже, намного слабее, чем Даниил. Если таких не обыгрывать, то я не знаю… Пока Медведев делает то, что должен делать. Наверное, в этом его преимущество. Я ничего другого не жду, кроме как выхода Медведева в очередной финал», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости».
Также Кафельников высказался и о втором полуфинале между представляющим Германию Александром Зверевым (4) и сербом Новаком Джоковичем (1): «Я жду феерической игры от обоих. Шансы примерно 60 на 40 в пользу Джоковича. Это будет один из матчей его жизни со Зверевым. Тяжело будет играть с человеком, который сейчас явно находится в форме. Но мы знаем, что Джокович может мобилизоваться, поэтому матч будет очень интересный».
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