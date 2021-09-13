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Медведев: я должен был выиграть US Open, чтобы сделать подарок жене на годовщину

Медведев: я должен был выиграть US Open, чтобы сделать подарок жене на годовщину
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Даниил Медведев дал интервью на корте после победы в финальном матче US Open. Напомним, соперником россиянина был серб Новак Джокович.

«Хотел бы завершить речь на сладкой ноте. Это третья годовщина для меня и моей супруги. На протяжении турнира я не мог думать о подарке. Я понял, что у меня не будет времени, если не выиграю. Поэтому должен был победить», — сказал Медведев после матча.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4. За весь чемпионат Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

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